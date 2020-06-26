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سجلت أسعار النفط ارتفاعًا اليوم بنحو اثنين بالمائة، مدعومة بمؤشرات على تحسن طفيف في الاقتصاد الأمريكي، وزيادة محدودة في الطلب على الوقود.
وارتفع خام برنت 74 سنتًا بما يعادل 1.8 بالمائة ليتحدد سعر التسوية عند 41.05 دولار للبرميل.
وأغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط على ارتفاع 71 سنتًا أو 1.9 بالمائة إلى 38.72 دولار.أسعار النفط
26 يونيو 2020 - 5 ذو القعدة 1441 12:47 AM
متأثرًا بزيادة محدودة في الطلب على الوقود
سجلت أسعار النفط ارتفاعًا اليوم بنحو اثنين بالمائة، مدعومة بمؤشرات على تحسن طفيف في الاقتصاد الأمريكي، وزيادة محدودة في الطلب على الوقود.
وارتفع خام برنت 74 سنتًا بما يعادل 1.8 بالمائة ليتحدد سعر التسوية عند 41.05 دولار للبرميل.
وأغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط على ارتفاع 71 سنتًا أو 1.9 بالمائة إلى 38.72 دولار.
، أسعار النفط ترتفع 2% بعد مؤشرات على تحسن الاقتصاد الأمريكي ،
المصدر : الخليج 365
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