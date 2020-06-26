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محمد بن مسعود - الدمام - أهدى فريق تشيلسي نظيره فريق ليفربول لقب البريميرليج (رسمياً) الغائب عن خزائنه منذ ثلاثة عقود، مستفيداً من سقوط مطارده المباشر مانشستر سيتي بفخ الهزيمة أمام مضيفه تشيلسي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما على ملعب ستامفورد بريدج لحساب منافسات الجولة 31 من مسابقة.
سجل هدفي البلوز كلاً من الأمريكي كريستيان بوليسيتش، والبرازيلي ويليان في الدقيقتين (36، و78 من ضربة جزاء) على الترتيب بينما سجل اللاعب البلجيكي كيفن دي بروين هدف السيتي الوحيد في الدقيقة 55 بتسديدة رائعة من ضربة حرة مباشرة.
وأكمل السيتي اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه البرازيلي فرناندينهو الذي تسبب في ضربة الجزاء بصد الكرة بيده ومنعها من دخول المرمى في الدقيقة 77 من عمر المباراة.
الدوري الإنجليزي ليفربول
26 يونيو 2020 - 5 ذو القعدة 1441 12:41 AMبعد 30 عاماً من الانتظار.. ليفربول بطلاً للدوري الإنجليزي
أهدى فريق تشيلسي نظيره فريق ليفربول لقب البريميرليج (رسمياً) الغائب عن خزائنه منذ ثلاثة عقود، مستفيداً من سقوط مطارده المباشر مانشستر سيتي بفخ الهزيمة أمام مضيفه تشيلسي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما على ملعب ستامفورد بريدج لحساب منافسات الجولة 31 من مسابقة.
سجل هدفي البلوز كلاً من الأمريكي كريستيان بوليسيتش، والبرازيلي ويليان في الدقيقتين (36، و78 من ضربة جزاء) على الترتيب بينما سجل اللاعب البلجيكي كيفن دي بروين هدف السيتي الوحيد في الدقيقة 55 بتسديدة رائعة من ضربة حرة مباشرة.
وأكمل السيتي اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه البرازيلي فرناندينهو الذي تسبب في ضربة الجزاء بصد الكرة بيده ومنعها من دخول المرمى في الدقيقة 77 من عمر المباراة.
، بعد 30 عاماً من الانتظار.. ليفربول بطلاً للدوري الإنجليزي ،
المصدر : الخليج 365
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