شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التحكيم الشرعية بفلسطين: قرار الحج يهدف إلى الحفاظ على النفس والدين والان نبدء بالتفاصيل

أيدت لجنة التحكيم الشرعية بمحافظة رفح فلسطين قرار إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة. وبينت لجنة التحكيم الشرعية بمحافظة رفح فلسطين في بيان لها بأن ما قررته المملكة من صميم شريعتنا الإسلامية ومن مقاصد الشرائع السماوية التي جاءت من عند الله والتي تهدف إلى الحفاظ على النفس والدين، فصحة الأبدان من صحة الأديان.

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