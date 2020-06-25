شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. حدائق ومنتزهات الطائف تشهد إقبالًا كثيفًا من الأهالي والزوار والان نبدء بالتفاصيل

شهدت الحدائق والمتنزهات العامة بمحافظة الطائف مع بدء رفع منع التجول، إقبالا كثيفًا من الأهالي والزوار القادمين من داخل المملكة للاستمتاع بالأجواء المناخية المعتدلة التي تسود أجواء المحافظة هذه الأيام، حيث تصدر متنزه الردف وحدائق الملك عبدالله والفيصلية نسبة عالية في الإقبال السياحي من خلال حضور كبير من قبل الأسر التي تقضي برفقة أطفالها أمتع اللحظات على المسطحات الخضراء والجلسات العائلية المظللة، وسط تطبيق الاحترازات والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وبينت أمانة الطائف أن المرافق العامة وألعاب الأطفال والمسطحات الخضراء والمظلات وأعمدة الإنارة والأرصفة والجلسات والمواقف والحدائق ودورات المياه قد جرت صيانتها. وأكدت الأمانة أنها تبذل كل الجهود من أجل زيادة المواقع الجاذبة رغبة منها في تحقيق أهدافها المتعلقة بتأمين مساحات ترفيهية إضافية للسكان والزوار بما يتناسب مع احتياجاتهم وفئاتهم العمرية في مختلف أنحاء المحافظة.

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