بالفيديو.. طريقة الاستعلام عن صلاحية تأمين المركبات عبر أبشر

2020-06-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعادت الإدارة العامة للمرور، التذكير بطريقة الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات عبر منصة أبشر الإلكترونية.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه يمكن الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات في أي وقت عبر منصة أبشر من خلال الخطوات التالية:

– الدخول لحساب أبشر.

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– الذهاب إلى خدمات المركبات اختيار الاستعلامات.

– اختيار صلاحية التأمين على المركبات تعبئة الحقول المطلوبة (رقم الهوية، رقم اللوحة، الرمز المرئي)، وسيتم عرض صلاحية التأمين.

يذكر أن المرور أوضح في وقت سابق أن وجود المخالفات على المالك لا تمنع نقل ملكية المركبة شريطة سريان الاستمارة والفحص الدوري.

وكانت وزارة الداخلية، قد دشنت، في وقت سابق خدمة مبايعة المركبات، وتبلغ قيمة الخدمة 200 ريال، فيما تتضمن الخدمة الجديدة، استعادة الأجور في حال إلغاء عملية المبايعة لأي سبب كان، وتمنح مهلة قدرها 72 ساعة بعد إتمام عملية الشراء لإجراء التأمين على المركبة.

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طريقة الاعتراض إلكترونيًّا على المخالفات المرورية عبر منصة أبشر

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