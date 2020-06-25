- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم بالفيديو.. طريقة الاستعلام عن صلاحية تأمين المركبات عبر أبشر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
بالفيديو.. طريقة الاستعلام عن صلاحية تأمين المركبات عبر أبشر
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعادت الإدارة العامة للمرور، التذكير بطريقة الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات عبر منصة أبشر الإلكترونية.
وأوضحت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه يمكن الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات في أي وقت عبر منصة أبشر من خلال الخطوات التالية:
– الدخول لحساب أبشر.
– الذهاب إلى خدمات المركبات اختيار الاستعلامات.
– اختيار صلاحية التأمين على المركبات تعبئة الحقول المطلوبة (رقم الهوية، رقم اللوحة، الرمز المرئي)، وسيتم عرض صلاحية التأمين.
يذكر أن المرور أوضح في وقت سابق أن وجود المخالفات على المالك لا تمنع نقل ملكية المركبة شريطة سريان الاستمارة والفحص الدوري.
وكانت وزارة الداخلية، قد دشنت، في وقت سابق خدمة مبايعة المركبات، وتبلغ قيمة الخدمة 200 ريال، فيما تتضمن الخدمة الجديدة، استعادة الأجور في حال إلغاء عملية المبايعة لأي سبب كان، وتمنح مهلة قدرها 72 ساعة بعد إتمام عملية الشراء لإجراء التأمين على المركبة.
آخرها تجديد رخص السير دون فحص.. خدمات يقدمها أبشر المرور
طريقة الاعتراض إلكترونيًّا على المخالفات المرورية عبر منصة أبشر
تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
تواصل معنا على
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. طريقة الاستعلام عن صلاحية تأمين المركبات عبر أبشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.