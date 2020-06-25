الغذاء والدواء: عيب مصنعي بشرائط لاختبار السكر .. استبدلوا المنتج فورًا

2020-06-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

نبّهت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الخميس، إلى وجود عيب مصنعي في تشغيلة واحدة من شرائط اختبار مراقبة السكر تحمل اسم “ون تتش سيليكت بلس”.

وقال الهيئة، في بيان لها، إن الشرائط التي تنتجها شركة سويسرية وتحمل التشغيلة رقم 4582205، ينتج عنها استمرار في طلب عينة الدم دون ظهور نتيجة فحص نسبة السكر.

ودعت الهيئة مستخدمي الشرائط المذكورة إلى التوقف عن استعمالها، والتواصل مع الممثل المعتمد للشركة لاستبدال الشرائط مجانًا.

مفهوم خاطئ بشأن السكر والضغط

يذكر أن الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، حذر في وقت سابق، من مفهوم خاطئ يعتقده بعض المرضى من كبار السن، وهو إيقاف أدوية أمراض الضغط والسكري والكولسترول كل 3 أشهر ظنًّا منهم أن ذلك يخفف سموم الأدوية بالجسم.

وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: إن هناك ‏مفهومًا خاطئًا يعتقده بعض كبار السن.. وهو أن كل 3 شهور.. خذ لك (يوم) إجازة من أدوية الضغط والسكر والكولسترول عشان تخفف سموم الأدوية من جسمك”.

هذا ويعتبر السكري والضغط المرتفع من الأمراض المزمنة التي يعاني منها بعض الأشخاص، فكلاهما يرتبطان بالممارسات الخاطئة عند تناول الوجبات، فضلًا عن التعرض المستمر للضغوط النفسية.

Advertisements

العلاقة بين السكري وضغط الدم

العلاقة بين الضغط المرتفع والسكري:

يتغافل بعض مرضى السكري عن تناول جرعات الأنسولين المحددة لهم على مدار اليوم أو اتباع بعض الممارسات الخاطئة التي تقلل من فعاليته، الأمر الذي يتسبب في تراجع دوره في معالجة الجلوكوز لإنتاج الطاقة اللازمة لأداء الأنشطة اليومية؛ ما يؤدي إلى ترسبه في مجرى دم.

ومع تراكم الجلوكوز بالأوعية الدموية، يحدث تلف واسع النطاق لبعض أعضاء الجسم التي تلعب دورًا في ضبط ضغط الدم، وأبرزها الكلى، نتيجة حدوث خلل بالدورة الدموية، الأمر الذي يتسبب في الإصابة بالضغط المرتفع.

وتوصل بحث أجرته مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب عام 2015، إلى أن المصابين بارتفاع ضغط الدم هم الأكثر عرضة للإصابة بالسكري من النوع الثاني؛ لأن الضغط المرتفع يتسبب في زيادة مقاومة الأنسولين بالجسم، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر بالدم، الأمر الذي يسبب الإصابة بالسمنة، نتيجة ارتفاع نسبتي الكولسترول والدهون الثلاثية بالجسم.

وأثبتت دراسة أجريت بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2012، أن 30% من المصابين بالسكري من النوع الأول، ومن 50 إلى 80% من مرضى النوع الثاني، يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

تحذيرات من مفهوم خاطئ يتعلق بأدوية السكري وضغط الدم

احذر: السكر يُبطل مفعول فيتامين C

مرضى السكري أكثر عرضة للكسور بـ 4 أضعاف .. متخصص يعلّق

استشاري جراحة يوجه نصائح مهمة لمرضى السكري

تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على

شارك الخبر









