، شؤون الحرمين الشريفين تنفي عودة المصلين إلى المسجد الحرام ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أكدت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين عدم فتح المسجد الحرام أمام المصلين، مشيرة إلى أن المصلين الحاليين هم من العاملين في المسجد الحرام وكل عامل يوجد في وقت دوامه.
ونفى هاني حيدر المتحدث الرسمي باسم رئاسة شؤون الحرمين، عودة المصلين للمسجد الحرام، مشيرًا إلى أن الصلوات المفروض تُقام في المسجد الحرام بالإجراءات الاحترازية التي قامت بها الدولة منذ بداية الجائحة.
وطالب متحدث شؤون الحرمين عبر قناة الإخبارية السعودية، عدم الالتفات لأي شائعات تتناقل حول فتح أبواب المسجد الحرام للمصلين، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عن أي جديد عبر المنصات الرسمية التابعة لرئاسة شؤون الحرمين.— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv)
الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فيروس كورونا الجديد
فيديو | متى ستكون عودة المصلين للصلاة في #المسجد_الحرام؟ .. متحدث رئاسة شؤون الحرمين يجيب لـ #الإخبارية pic.twitter.com/C5yq5nV5PQ— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 25, 2020
شؤون الحرمين الشريفين تنفي عودة المصلين إلى المسجد الحرامخالد علي الخليج 365 2020-06-25
أكدت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين عدم فتح المسجد الحرام أمام المصلين، مشيرة إلى أن المصلين الحاليين هم من العاملين في المسجد الحرام وكل عامل يوجد في وقت دوامه.
ونفى هاني حيدر المتحدث الرسمي باسم رئاسة شؤون الحرمين، عودة المصلين للمسجد الحرام، مشيرًا إلى أن الصلوات المفروض تُقام في المسجد الحرام بالإجراءات الاحترازية التي قامت بها الدولة منذ بداية الجائحة.
وطالب متحدث شؤون الحرمين عبر قناة الإخبارية السعودية، عدم الالتفات لأي شائعات تتناقل حول فتح أبواب المسجد الحرام للمصلين، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عن أي جديد عبر المنصات الرسمية التابعة لرئاسة شؤون الحرمين.
فيديو | متى ستكون عودة المصلين للصلاة في #المسجد_الحرام؟ .. متحدث رئاسة شؤون الحرمين يجيب لـ #الإخبارية pic.twitter.com/C5yq5nV5PQ— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 25, 2020
25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441
11:39 PM
أكدت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين عدم فتح المسجد الحرام أمام المصلين، مشيرة إلى أن المصلين الحاليين هم من العاملين في المسجد الحرام وكل عامل يوجد في وقت دوامه.
ونفى هاني حيدر المتحدث الرسمي باسم رئاسة شؤون الحرمين، عودة المصلين للمسجد الحرام، مشيرًا إلى أن الصلوات المفروض تُقام في المسجد الحرام بالإجراءات الاحترازية التي قامت بها الدولة منذ بداية الجائحة.
وطالب متحدث شؤون الحرمين عبر قناة الإخبارية السعودية، عدم الالتفات لأي شائعات تتناقل حول فتح أبواب المسجد الحرام للمصلين، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عن أي جديد عبر المنصات الرسمية التابعة لرئاسة شؤون الحرمين.— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv)
فيديو | متى ستكون عودة المصلين للصلاة في #المسجد_الحرام؟ .. متحدث رئاسة شؤون الحرمين يجيب لـ #الإخبارية pic.twitter.com/C5yq5nV5PQ— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 25, 2020
، شؤون الحرمين الشريفين تنفي عودة المصلين إلى المسجد الحرام ،
المصدر : الخليج 365
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