محمد بن مسعود - الدمام - قلّد مدير شرطة العاصمة المقدسة العميد ركن علوش بن بندور الحربي بمكتبه العقيد زكي بن سالم الرحيلي رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي بترقيته إلى رتبة عميد. فيما عبّر "الرحيلي" عن بالغ فخره واعتزازه بهذه الثقة الغالية من المقام السامي، مؤكدًا أن الترقية ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة هذا الوطن الغالي. "الرحيلي" إلى رتبة عميد بشرطة العاصمة المقدسة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-25 قلّد مدير شرطة العاصمة المقدسة العميد ركن علوش بن بندور الحربي بمكتبه العقيد زكي بن سالم الرحيلي رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي بترقيته إلى رتبة عميد. فيما عبّر "الرحيلي" عن بالغ فخره واعتزازه بهذه الثقة الغالية من المقام السامي، مؤكدًا أن الترقية ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة هذا الوطن الغالي. Advertisements 25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441 11:14 PM قلّد مدير شرطة العاصمة المقدسة العميد ركن علوش بن بندور الحربي بمكتبه العقيد زكي بن سالم الرحيلي رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي بترقيته إلى رتبة عميد. فيما عبّر "الرحيلي" عن بالغ فخره واعتزازه بهذه الثقة الغالية من المقام السامي، مؤكدًا أن الترقية ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة هذا الوطن الغالي. ، "الرحيلي" إلى رتبة عميد بشرطة العاصمة المقدسة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الرحيلي" إلى رتبة عميد بشرطة العاصمة المقدسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.