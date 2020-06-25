أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الخميس 25 يونيو 2020

نتابع معكم متابعينا الكرام لموقع عرب نيوز أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث شهدت أسعار الذهب في السعودية خلال الفترة الأخيرة ارتفاعاً كبيراً بفعل ارتفاع سعر أوقية الذهب متأثراً بالأوضاع الراهنة في العالم كله.

سعر الذهب اليوم في السعودية

تراجعت أسعار الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية بفعل تراجع سعر أوقية الذهب، بالرغم من الارتفاع الذي حققه الذهب أمس الأربعاء بعد أن ارتفعت أسعار الأوقية العالمية، مدعوماً بالأوضاع الراهنة في العالم كله.

أسعار الذهب في السعودية

سجل الذهب عيار 24 نحو 212.80 ريال مقابل 56.73$.

سجل الذهب عيار 22 نحو 195.07 ريال مقابل 52.00$.

سجل الذهب عيار 21 نحو 186.21 ريال مقابل 49.64$.

سجل الذهب عيار 18 نحو 159.60 ريال مقابل 42.55$.

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سجل الذهب عيار 14 نحو 124.14 ريال مقابل 33.09$.

سجل الذهب عيار 12 نحو 106.40 ريال مقابل 28.36 $.

سجل سعر أوقية الذهب نحو 6.618 ريال مقابل 1.764$.

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 1.490 ريال مقابل 397.10$.

سجل كيلو الذهب نحو 212.803 ريال مقابل 56.727$.

وتراجعت أسعار الذهب عالمياً اليوم مع عودة شهية المستثمرين لمخاطرة وانتعاش أسواق الأسهم بدعم تجدد الآمال في تعافي الاقتصاد العالمي من التداعيات السلبية لأزمة فيروس كورونا.