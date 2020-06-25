شكرا لمتابعة خبر عن شاهد..كيفية الاستعلام عن صلاحية تأمين المركبات عبر منصة أبشر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أعاد المرور التأكيد على طريقة الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات عبر منصة أبشر الإلكترونية

وقال المرور إنه يمكن الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات في أي وقت عبر منصة أبشر من خلال الخطوات التالية:

وهي الدخول لحساب أبشر، الذهاب إلى خدمات المركبات اختيار الاستعلامات، اختيار صلاحية التأمين على المركبات تعبئة الحقول المطلوبة (رقم الهوية، رقم اللوحة، الرمز المرئي)، وسيتم عرض صلاحية التأمين.

وكان المرور أكد في وقت سابق أن وجود المخالفات على المالك لا تمنع نقل ملكية المركبة شريطة سريان الاستمارة والفحص الدوري.