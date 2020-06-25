شكرا لمتابعة خبر عن دور وزارة الموارد البشرية في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، دورها في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، بعد تقدم المملكة في مؤشر تقرير الاتجار بالأشخاص من المستوى الثالث إلى المستوى الثاني (w).

وأفادت الوزارة، أن دورها عبارة الوقاية من خلال التشريعات والبرامج والحملات التوعوية المتعددة التي تستهدف حماية حقوق العاملين والتوعية بها، والحماية عن طريق بناء وتدريب الكفاءات لضمان توفير كوادر بشرية مؤهلة للتعامل مع ضحايا الاتجار بالأشخاص بسرية تحمي الفريق والضحية، والمقاضاة التي تأتي في إطار أولي يتضمن التحقيق بسرية تامة في حالات اشتباه الاتجار بالأشخاص وإحالة الضحايا للجهات المختصة.