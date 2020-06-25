شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الصحة: لم نرصد إصابات بكورونا بين المتعافين (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، عن عدم رصد أي إصابة بفيروس كورونا لأشخاص أُصيبوا من قبل وتعافوا منه.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بفيروس كورونا، إذ أكد أن المملكة لم يُرصد فيها عودة الإصابة لأي شخص بعد تعافيه مرة أخرى.
وأضاف أنه من المبكر الوصول للنتيجة النهائية المتعلقة بالمناعة التي تمنع عودة الإصابة مجددا، مشيرًا إلى أن الأبحاث والرصد والدراسات مستمرة وأن المملكة تراقبها.
يذكر أن المملكة سجلت اليوم الخميس 3372 حالة إصابة جديدة، و5085 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 117882 حالة.
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