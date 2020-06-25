شكرا لمتابعة خبر عن حارس مستشفى بعسير يرفض دخول مريض يرتدي "شورت" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى): شهد أحد المستشفيات الحكومية بعسير، محاولة مريض دخول الطوارئ مرتديًا "شورت". شهد أحد المستشفيات الحكومية بعسير، محاولة مريض دخول الطوارئ مرتديًا "شورت". ورفض الأمن الداخلي بالمستشفى، دخول المريض الذي كان يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة. وطلب الحارس منه تغيير الملابس وارتداء ملابس أكثر حشمة لإمكانية دخوله وإجراء الكشف عليه. واضطره المواطن إلى العودة إلى المنزل وتغيير ملابسه والعودة مجددا للمستشفى.

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