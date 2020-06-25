شكرا لمتابعة خبر عن "آل الشيخ": علموا أولادكم أن الالتفاف حول المليك وولي العهد هو الضمانة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): وجه الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عدد من الوصايا أثناء تربية الأطفال. وجه الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عدد من الوصايا أثناء تربية الأطفال. وقال آل الشيخ: " أشربوا أولادكم حُب الوطن وعلموهم أن الحياة السعيدة لا تكون إلا بالمحافظة على الأمن، علموهم أن لا كرامة للإنسان في غير وطنه". وأضاف: " علموهم أن الوطن تُرابة أغلى من الذهب فلا تقبلو بانتهاك حدوده، علموهم أن الالتفاف حول المليك وولي عهده هو الضمانة بإذن الله لننام ولنتعلم ولنعمل تحت راية العدل " .

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