شكرا لمتابعة خبر عن شاهد..أيدي العابثين تشوه مسجد «البيعة» بمكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

رغم الإرث التاريخي والمكانة الإسلامية لمسجد البيعة أو "العقبة" في مكة المكرمة، إلا أن أيادي العابثين طالت هذا المسجد التاريخي من خلال الكتابة على الحوائط والجدران.

وذكر تقرير تلفزيوني أن مسجد البيعة ويطلق عليه مسجد العقبة.. بناه أبو جعفر المنصور سنة 144 للهجرة، في المكان الذي اجتمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع الأنصار حيث بايعوه بيعة العقبة.

وأضاف التقرير : ورغم أهمية هذا المسجد ومكانته في قلوب المسلمين في العالم أجمع إلا أن أيادي العابثين تسببت في تشويه المسجد بسبب الكتابة على الحوائط والجدران، فضلا عن وضع السجاد المخصص للصلاة بطريقة لا تليق به، وسط مطالبات بتدخل الجهات المعنية للاهتمام بالمسجد وغيره من المساجد التاريخية.