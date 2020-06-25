الخطوط السعودية تنبه المسافرين بضرورة الوصول قبل موعد إقلاع الرحلة بساعتين

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الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى): أكدت الخطوط الجوية السعودية على المسافرين بضرورة الوصول للمطار قبل موعد إقلاع الرحلة بساعتين على الأقل. أكدت الخطوط الجوية السعودية على المسافرين بضرورة الوصول للمطار قبل موعد إقلاع الرحلة بساعتين على الأقل. وكانت هيئة الطيران المدني طالبت في وقت سابق عبر حسابها المسافرين بالإبلاغ عن حالتهم الصحية "أثناء عملية الحجز وأوضحت الهيئة عبر "تويتر" بأنه لن لن يُسمح لمن تخطّت درجة حرارته الـ 38 بدخول مطارات المملكة.

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