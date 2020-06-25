شكرا لمتابعة خبر عن أول تعليق من أمين عسير بعد تجاوب الأمانة مع السائح القصيمي (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

علّق أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، على واقعة تجاوب الأمانة مع السائح القصيمي الذي نشر مقاطع فيديو لبعض الإصلاحات الضرورية في عدة مواقع.

وأوضح الدكتور وليد الحميدي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الراصد"، أن المسؤولين عن الشكاوى والملاحظات في الأمانة هم من تفاعلوا واهتموا بمقاطع السائح.

وأضاف أن هناك وسائل تواصل عديدة بين المواطن والأمانة، ومنها رقم 940 وحسابات الأمانة على موقع تويتر أو حسابات البلديات، والزملاء في إدارة العلاقات العامة يتابعون ما يُنشر في وسائل التواصل الاجتماعي.