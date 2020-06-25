شكرا لمتابعة خبر عن أبوطلال الحمراني يكشف ما فعله ابن خاطفة الدمام مؤخرًا وتوريط نفسه في 250 ألف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

عاد الصحفي الأمني أبوطلال الحمراني، إلى إدلاء بمعلومات عن قضية خاطف الدمام، تحت عنوان "تبون الصدمة؟ ".

وقال أبو طلال الحمراني: " ولد خاطفة الدمام قام بتوقيع عقد مع منتج منفذ معروف من أهل الشرقية والمؤلف هو من أشهر الكتاب الخليجيين "بحريني" والذي تحمس للعمل وأصبح بمثابة "أكون أو لا أكون" بالنسبة له بحقوق حصرية لإنتاج مسلسل للقصة، لكن صارت سالفة ماتسولف " .

وأضاف: " الحبيب بعد ماوقع العقد واتفق على 100 ألف ريال نصيبه، قام بتزويد المؤلف تفاصيل مغالطة وظهر بدور البطولة لم يقتنع المؤلف والذي بدأ البحث عن التفاصيل الحقيقية مما دفع الحبيب لعرض القصة على آخرين بمبلغ أكبر، لكن صدم بوجود عقد جزاء بقيمة 250 ألف، علاوة على 100 ألف أتعاب المحامي " .

وأردف: " من أبرز الأدوار التي وضعها المؤلف في قصة خاطفة الدمام شخصية الحجي علي الخنيزي بجانب الشخصيات الأخرى ومن أبرز الفنانين في هذه القصة عبدالمحسن النمر، والغريب أن هناك محامي غبي قبل أيام يهدد أي شخص يقوم بتأليف المسلسل ولم يعلم أن العقد تم توقيعه قبل 3 شهور " .