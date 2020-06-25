المملكة ترحب بقرار حكومة جمهورية كوسوفا إعلان حزب الله منظمة إرهابية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بقرار حكومة جمهورية كوسوفا إعلان حزب الله بجناحيه السياسي والعسكري منظمة إرهابية في إقليم جمهورية كوسوفا. ونوهت الوزارة بأهمية تلك الخطوة في تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، وحثت المجتمع الدولي على اتخاذ موقف مماثل للتصدي للإرهاب والجماعات الإرهابية حول العالم.

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