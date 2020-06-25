شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. سائح قصيمي في عسير يقوم بعدة إصلاحات وبلدية عسير تتجاوب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

تجاوبت الجهات المختصة بمنطقة عسير، مع مواطن وثّق مقطع فيديو للمرافق العامة التي تحتاج إلى صيانة، إذ قامت الأمانة بإصلاح ما أشار إليه المواطن في مقاطعه.

وأكد المواطن، أنه سجّل عدة مواقع قبل وبعد إصلاحها، مشيرًا إلى أن الأمانة هي التي تفاعلت معه.