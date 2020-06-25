شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الدغيثر» يفضح تجار السيارات ويكشف سر اختفاءها قبل تطبيق الضريبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف الناقد الرياضي، عبدالعزيز الدغيثر، عن حيلة يقوم بها تجار السيارات للكسب عبر القيمة المضافة.

وأكد خلال مقطع فيديو، أنه فوجئ ببيع جميع السيارات في إحدى الوكالات حسبما وجد لافتة عليها، فيما كان هو يريد شراء سيارة لابنته.

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وأوضح أنه اعتقد بالفعل أن السيارات ربما تكون بيعت كلها قبل تطبيق ضريبة الـ15% ، إلا أنه اكتشف أن السيارات مخزنة ليتم بيعها عقب تطبيق الضريبة.

وأفاد بأنه وصل فيديو إليه لسيارات ضخمة مخزنة في استراحات ومنازل ومخازن ، ينتظرون تاريخ 7/1 لإخراجها وبيعها بعد تطبيق الضريبة .

ودعا "الدغيثر" إلى تأخير تطبيق القرار شهرين أو ثلاثة حتى يتم الكشف عن هؤلاء التجار.