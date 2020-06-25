الأرصاد تكشف أعلى 5 مدن ارتفاعًا بدرجات الحرارة على مستوى المملكة

مكة المكرمة تتصدر بـ46 درجة..
أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن مدينة مكة المكرمة سجلت، اليوم الخميس، أعلى درجة حرارة على مستوى المملكة بواقع 46 درجة مئوية، بينما سجلت الباحة 28 درجة مئوية.
واحتلت مدن (مكة المكرمة، ينبع، الأحساء، الدمام، وادي الدواسر)، قائمة المدن الأكثر ارتفاعًا في درجات الحرارة بتسجيلها (46، و45، و45، و44، و43) درجة مئوية على الترتيب.
وتذيّلت مدن (الباحة، أبها، خميس مشيط، الوجه) القائمة بتسجيلها (28، و30، و31، و32، و34) درجة مئوية على التوالي.
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