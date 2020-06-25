«العدل» توضح خطوات «الإفراغ العقاري» عبر تطبيق «الموثق» والبيانات المطلوبة

وفَّرت خدمة «الموثق» على المستفيدين الراغبين في الإفراغ العقاري، الوقت والجهد، عبر خطوات بسيطة وميسرة تُغني عن زيارة كتابات العدل؛ حيث يمكن القيام بها من أي مكان وفي أي وقت، بأعلى درجات الأمان والموثوقية.

وبحسب وزارة العدل، تتمثل خطوات طلب خدمة الإفراغ العقاري في الدخول على تطبيق «الموثق» للهواتف الذكية لنظامي android وIOS، وإدخال رقم الجوال ورمز التفعيل، ثم اختيار طلب توثيق جديد، واختيار خدمة الإفراغ العقاري، وتحديد مدينة مقدم الطلب.

وأشارت الوزارة إلى أن المستفيد يمكنه تحديد موقع تقديم الخدمة (إما في موقع المستفيد أو مكتب الموثق)، وتحديد الوقت المناسب، ثم تقديم الطلب (أمامك 35 دقيقة لقبول أحد العروض)، واختيار العرض المناسب، بعد قبول الطلب التواصل مع الموثق. وعند وصول الموثق تتم العملية في وقت قصير، وتصل رسالة بإتمام العملية إلى المستفيد، كما يمكن الحصول على الخدمة من خلال موقع الموثق: mwathiq.sa.

وأوضحت وزارة العدل أن متطلبات الإفراغ العقاري عبر الموثقين، تتمثل في توفير بيانات الصك العقاري، وهويات البائع والمشتري، وتوفير بيانات الوكالة إذا كان أحدهما وكيلًا، وأصل مبلغ قيمة العقار؛ فإن كان شيكًا مصدقًا فيحضر أصل الشيك، أو أصل الحوالة مختومة من البنك إن كان المبلغ عن طريق الحوالة.

وبينت الوزارة أن الموثقين المعتمدين لدى وزارة العدل يقدمون كذلك خدمات توثيق الوكالات وفسخها، والرهن العقاري، وفكه، وتصحيح الصكوك العقارية، والإقرار بالدين، والتنازل عن الدين، وسداد الدين كليًّا أو جزئيًّا، وتوثيق عقود تأسيس الشركات.

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وكانت وزارة العدل، قد منحت مؤخرًا الموثقين صلاحية توثيق العمليات العقارية بما يتجاوز 10 آلاف متر مربع، في نطاق اختصاصهم المكاني.

ومما يُذكر أن عدد الموثقين المُرخَّص لهم، بلغ 2180 موثقًا؛ 2060 من الرجال، و120 من النساء، ويلتزمون جميعًا بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

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