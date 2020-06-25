«رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة» تبحث تعزيز أوجه التعاون مع الهيئة السعودية العامة للإحصاء

عقد الدكتور هشام الحيدري الرئيس التنفيذي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعًا مع رئيس الهيئة السعودية العامة للإحصاء الدكتور كونراد.

وبحث الحيدري مع كونراد أوجه التعاون بين الجهتين عامةً، وموضوع إحصاء ذوي الإعاقة في السعودية خاصةً لتقديم أفضل رعاية لهم.

وناقش الطرفان التساؤلات الخاصة بذوي الإعاقة، المضمنة في تعداد السكان والمساكن لعام 2020، الذي توقفت مجرياته بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

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يُذكر أن الاجتماع انعقد بواسطة تقنية الفيديو الرقمية، تماشيًا مع احترازات جائحة كوروناـ، وتطبيقًا لمبدأ «نعود بحذر» الذي رفعت السلطات السعودية الحظر الكلي بناءً عليه.

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