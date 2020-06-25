لتقديم أفضل رعاية لهم
عقد الدكتور هشام الحيدري الرئيس التنفيذي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعًا مع رئيس الهيئة السعودية العامة للإحصاء الدكتور كونراد.
وبحث الحيدري مع كونراد أوجه التعاون بين الجهتين عامةً، وموضوع إحصاء ذوي الإعاقة في السعودية خاصةً لتقديم أفضل رعاية لهم.
وناقش الطرفان التساؤلات الخاصة بذوي الإعاقة، المضمنة في تعداد السكان والمساكن لعام 2020، الذي توقفت مجرياته بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).
يُذكر أن الاجتماع انعقد بواسطة تقنية الفيديو الرقمية، تماشيًا مع احترازات جائحة كوروناـ، وتطبيقًا لمبدأ «نعود بحذر» الذي رفعت السلطات السعودية الحظر الكلي بناءً عليه.
اقرأ أيضا:
المرور يضبط 1831 مركبة مخالفة توقفت بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة
لدعم تدريب وتوظيف ذوي الإعاقة.. إبرام مذكرة تعاون بين «هدف» و«هيئة الإعاقة»
كانت هذه تفاصيل خبر «رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة» تبحث تعزيز أوجه التعاون مع الهيئة السعودية العامة للإحصاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.