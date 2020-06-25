السعودية ترحب بإعلان «حزب الله» منظمة إرهابية في كوسوفا

اعتبرته تعزيزًا للأمن والسلم الإقليمي والعالمي
أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية، بقرار حكومة جمهورية كوسوفا إعلان حزب الله (بجناحيه السياسي والعسكري) منظمة إرهابية في إقليم جمهورية كوسوفا.
ونوهت الوزارة بأهمية تلك الخطوة في تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، وحثَّت المجتمع الدولي على اتخاذ موقف مماثل للتصدي للإرهاب والجماعات الإرهابية حول العالم.
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