السعودية اليوم / لجنة التعديات بمركز الشبحة بأملج تزيل تعديات بالشبحة والرويضات



أملج 04 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 25 يونيو 2020 م واس

أزالت لجنة التعديات بمركز الشبحة التابع لمحافظة أملج اليوم، عدداً من التعديات بمركزي الشبحة الرويضات.

وأوضحت اللجنة أنها أزالت التعديات التي أُحدثت على أراضي عامة، وشملت أحواشاً ومباني، وقد سلمت الأراضي لبلدية الشبحة، مؤكدةً استمرارها بمراقبة ومتابعة أي إحداثات جديدة، وتطبيق الأنظمة والتعليمات دون هوادة أو تقصير، وسوف يتم تطبيق الغرامات النظامية بحق من قاموا بالإحداث بتلك المواقع.

وأبانت لجنة التعديات بالشبحة أن من يتعاون معها، ويقوم بإزالة ما أحدثه على أراضي الممتلكات العامة للدولة بنفسه قبل أن تبادر اللجنة بإزالته فإن اللجنة سوف تراعي ذلك لتخفيف الغرامات النظامية اللاحقة لتكون بحدها الأدنى.

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22:51ت م

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