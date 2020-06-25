السعودية اليوم / بلدية طلعة التمياط تنفذ حملة صيانة وإعادة تأهيل للمجسمات الجمالية لتعزيز البُعد البصري



رفحاء 04 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 25 يونيو 2020 م واس

شرعت بلدية طلعة التمياط التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة بإدارة الخدمات قسم التحسين والتجميل بإعادة تأهيل وتطوير المجسمات الجمالية في عدد من الميادين وأرصفة الدورات ومعالجتها وإعادة صبغها بدهانات جديدة، وإزالة جميع مظاهر التلوث البصري لتحسين الطابع البصري والجمالي والمشهد العام.

وأوضح رئيس بلدية طلعة التمياط المهندس حمود الحجيفي أن تحسين وتطوير المجسمات الجمالية يأتي في إطار أهداف وخطط البلدية الرامية إلى إضفاء الجوانب الجمالية المختلفة لشوارع وميادين طلعة التمياط بجهود ذاتية ضمن تجميل الميادين و الطرق وتحسين البيئة وتعزيز البُعد البصري.

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22:26ت م

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