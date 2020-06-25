السعودية اليوم / اتحاد مسلمي توغو يؤيد قرار المملكة حول الحج



لومي 04 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 25 يونيو 2020 م واس

أعرب اتحاد مسلمي توغو باسمه وباسم المنظمات والمراكز الإسلامية فيها كافة، عن تأييده بشدة لقرار المملكة العربية

وأكد الاتحاد في بيان له اليوم، تأييده التام لقرار المملكة، وذلك لسلامة الحجاج والمعتمرين وصون أرواحهم الغالية ، وعونًا لمحاربة هذا العدو الخفي.

وأشاد بالجهود الوفية التي تبذلها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - تجاه مواجهة جائحة

ودعا الاتحاد في ختام بيانه - الله العلي القدير - أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وحكومة المملكة وشعبها.

// انتهى //

22:01ت م

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لومي 04 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 25 يونيو 2020 م واسأعرب اتحاد مسلمي توغو باسمه وباسم المنظمات والمراكز الإسلامية فيها كافة، عن تأييده بشدة لقرار المملكة العربية السعودية ، القاضي بإقامة شعيرة الحج لهذا العام 1441 هـ، بإعداد محدودة جدًا للراغبين في آداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة.وأكد الاتحاد في بيان له اليوم، تأييده التام لقرار المملكة، وذلك لسلامة الحجاج والمعتمرين وصون أرواحهم الغالية ، وعونًا لمحاربة هذا العدو الخفي.وأشاد بالجهود الوفية التي تبذلها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - تجاه مواجهة جائحة كورونا الفتاكة، من أول ظهورها في العالم، وذلك لوعيها التام بالمقاصد الشرعية عملا بالكتاب والسنة، واحترامًا للقوانين الدولية، ومواكبًا للتدابير الصحية في مثل هذه الظروف الصعبة والأوبئة المعدية.ودعا الاتحاد في ختام بيانه - الله العلي القدير - أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وحكومة المملكة وشعبها.// انتهى //22:01ت م0240

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