استشارية عبر “المواطن”: أهالي 16 مدينة مطالبون بتناول 4 لترات سوائل يوميًا

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استشارية عبر “متابعات الخليج 365”: أهالي 16 مدينة مطالبون بتناول 4 لترات سوائل يوميًا
للمساعدة على تعويض ما يفقده الجسم عبر التعرق
متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة
دعت استشارية التغذية الدكتورة سمر عبدالكريم أهالي المدن الحارة وفقًا لدرجات الحرارة العالية المسجلة في الأرصاد وحماية البيئة وهي ( مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الرياض، الدمام، بريدة، حائل، عرعر، وادي الدواسر، شرورة، ينبع، الأحساء، حفر الباطن، بيشة، الوجه، رفحا) بضرورة تناول أربعة لترات سوائل يوميًا تشمل الماء والعصائر والشاي والقهوة، إذ إن ذلك يساعد على تعويض ما يفقده الجسم عبر التعرق والرطوبة العالية.
وأشارت إلى أنه مع ارتفاع الحرارة يزداد احتياج الجسم للسوائل وخصوصًا الذين يمارسون الرياضة أو العاملين في الميدان؛ إذ يفقد الجسم عبر التعرق كمية كبيرة من الماء، وحتى لا يتعرض الجسم للجفاف ومتاعب في الكلى لا بد أن يتناول الفرد يوميًا كمية كبيرة من السوائل لحماية جسده من الداخل.
وألمحت إلى أن الماء يعتبر أفضل السوائل التعويضية للجسم مع ارتفاع الحرارة، إذ إن الماء يلعب أدوارًا حيوية داخل الجسم، ومنها تحسين صحة البشرة، تقليل خطر تشكل حصى الكلى، المساهمة في نقل الأكسجين، وتنظيم درجة حرارة الجسم، المحافظة على ضغط الدم، والمحافظة على سلامة المجاري التنفسية، المساعدة على تغذية الجسم، حماية الأنسجة والحبل الشوكي والمفاصل، وإزالة مخلفات الجسم، وتحسين الأداء البدني.
وشددت على توجيه الأطفال بتناول السوائل حفاظًا على سلامة صحتهم مع ارتفاع حرارة الأجواء.
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