مكتب العمل في الرياض يضبط مخالفات لقرار توطين نشاط المركبات

2020-06-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

تمكن مكتب العمل التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الأسبوع الحالي وبالتعاون مع الجهات الشريكة بوزارة النقل والدوريات الأمنية والهيئة العامة للزكاة والدخل ووزارة التجارة والجمارك ووزارة الشؤون البلدية والقروية ” من ضبط مجموعة من المخالفات أثناء حملاته التفتيشية الموجهة لمتابعة قرار توطين نشاط مركبات الأجرة الموجه بالتطبيقات الذكية وللتأكد من تطبيق اشتراطات الصحة والسلامة المهنية والاحترازات الوقائية داخل المركبات بالإضافة إلى زيارة “15” محلًا تجاريًا في أحد المجمعات الكبرى في المنطقة وضبط مجموعة أخرى من المخالفات.

وأكد عبدالكريم عسيري مدير عام مكتب العمل بمنطقة الرياض أن هذه الحملات المشتركة هي امتداد للحملات التفتيشية المنفذة خلال هذه الفترة على كافة أحياء الرياض والمناطق والمحافظات والمراكز التابعة لها لضبط المخالفات ومنع استغلال الظروف الحالية، مشيرًا إلى أنه سيعقبها حملات مماثلة بلا توقف بالتعاون مع الجهات الشريكة للتأكد والتحقق من التزام أصحاب المحلات بقرارات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المنظمة لسوق العمل.

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من جانبه شدد مدير قسم التفتيش بدر العتيبي على أنه وفقًا للقرارات الوزارية لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين سواء كانت شركات ومؤسسات أو أفراد مهيبًا بدور جميع الجهات في التكاتف خلال هذه الأزمة والوقوف مع الدولة للتصدي لكل ما من شأنه الضرر بالوطن والمواطن.

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