“سكني” يطلق مشروع “أصداف الخبر” بـ 115 فيلا.. والحجز إلكترونياً بالسعودية

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 25 يونيو 2020 09:13 مساءً - أطلّق برنامج “سكني” مشروعًا سكنيًا جديدًا تحت الإنشاء في مدينة الخبر، بالشراكة مع القطاع الخاص، ليوفر 115 وحدة سكنية من نوع فيلا، داعيًا الأسر السعودية الراغبة في الاستفادة من المشروع إلى حجز وحداتهم.

ويقع مشروع “أصداف الخبر” في حي العزيزية جنوب الخبر بالقرب من طريق العزيزية العام الممتد على كورنيش الخبر، ويضم ثلاثة نماذج بمساحات مختلفة تراعي احتياجات الحياة العصرية ومتطلبات الأسرة السعودية بنمط عمراني حديث يلبي متطلبات جودة الحياة.

ويأتي المشروع امتداداً لنحو 78 مشروعاً تحت الإنشاء توفر أكثر من 131 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق ومدن المملكة بالشراكة مع القطاع الخاص، منها 58 مشروعاً تتواصل فيها أعمال البناء، بالإضافة إلى 42 مشروعاً للوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.

ويمكن زيارة موقع وتطبيق “سكني” الإلكتروني للاطلاع على تفاصيل الوحدات وحجزها إلكترونياً على الرابط:

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https://sakani.housing.sa/project/546661 أو الاتصال على خدمات المستفيدين 199090 للإجابة عن كافة الاستفسارات حول المشروع.

ويستهدف “سكني” استفادة 300 ألف أسرة خلال عام 2020 من الخيارات والحلول التمويلية، وضخ 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين بقيمة 65 مليار ريال، بعد أن سلَّم العام الماضي نحو 90 ألف قطعة أرض في مناطق المملكة.