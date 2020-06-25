محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي حالات المرضى يرتفع إلى 11.338 سجل المغرب 431 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء إلى 11338 مصابًا. وأوضحت وزارة الصحة المغربية في إفادة، اليوم (الخميس)، أن عدد الوفيات ارتفع إلى 217 بعد تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة، فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 8500 بعد تعافي 32 شخصًا آخرين.فيروس كورونا الجديد 25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441 10:01 PM إجمالي حالات المرضى يرتفع إلى 11.338 Advertisements المغرب.. "كورونا" يصيب 431 شخصاً خلال 24 ساعة المغرب.. "كورونا" يصيب 431 شخصاً خلال 24 ساعة سجل المغرب 431 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء إلى 11338 مصابًا. وأوضحت وزارة الصحة المغربية في إفادة، اليوم (الخميس)، أن عدد الوفيات ارتفع إلى 217 بعد تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة، فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 8500 بعد تعافي 32 شخصًا آخرين. الكلمات المفتاحية ، المغرب.. "كورونا" يصيب 431 شخصاً خلال 24 ساعة ،

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