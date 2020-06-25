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ذكر مسؤولون كبار بالإدارة الأمريكية، أن خبراء في الحكومة يعتقدون أن أكثر من 20 مليون أمريكي ربما أصيبوا بفيروس كورونا، أي عشرة أمثال الإحصاءات الرسمية، مما يشير إلى أن عدداً كبيراً من السكان مصابون بالمرض أو كانوا مصابين به دون ظهور أعراض عليهم، بحسب ما أوردت "رويترز" اليوم (الخميس).
وبين المسؤولون أن هذا التقدير الذي توصلت إليه المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يستند إلى فحوص الأمصال المستخدمة لرصد الأجسام المضادة، التي تظهر ما إذا كان الشخص قد أصيب بالمرض.
وأضافوا أن التقدير يعتمد على ناتج ضرب عدد الحالات المعروفة، الذي يتراوح بين 2.3 و2.4 مليون حالة، في متوسط معدل الأجسام المضادة الذي أظهرته اختبارات الأمصال.
وإذا كان هذا صحيحاً، تكون نسبة الوفيات الناجمة عن المرض في الولايات المتحدة أقل مما يُعتقد، وسجلت البلاد وفاة أكثر من 120 ألف أمريكي بسبب الفيروس منذ بدء تفشي الوباء في وقت سابق من العام.فيروس كورونا الجديد
25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441 09:53 PM
يستند إلى فحوص الأمصال المستخدمة لرصد الأجسام المضادةعدد مصابي "كورونا" في أمريكا 10 أضعاف الإحصاءات الرسمية
ذكر مسؤولون كبار بالإدارة الأمريكية، أن خبراء في الحكومة يعتقدون أن أكثر من 20 مليون أمريكي ربما أصيبوا بفيروس كورونا، أي عشرة أمثال الإحصاءات الرسمية، مما يشير إلى أن عدداً كبيراً من السكان مصابون بالمرض أو كانوا مصابين به دون ظهور أعراض عليهم، بحسب ما أوردت "رويترز" اليوم (الخميس).
وبين المسؤولون أن هذا التقدير الذي توصلت إليه المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يستند إلى فحوص الأمصال المستخدمة لرصد الأجسام المضادة، التي تظهر ما إذا كان الشخص قد أصيب بالمرض.
وأضافوا أن التقدير يعتمد على ناتج ضرب عدد الحالات المعروفة، الذي يتراوح بين 2.3 و2.4 مليون حالة، في متوسط معدل الأجسام المضادة الذي أظهرته اختبارات الأمصال.
وإذا كان هذا صحيحاً، تكون نسبة الوفيات الناجمة عن المرض في الولايات المتحدة أقل مما يُعتقد، وسجلت البلاد وفاة أكثر من 120 ألف أمريكي بسبب الفيروس منذ بدء تفشي الوباء في وقت سابق من العام.
، عدد مصابي "كورونا" في أمريكا 10 أضعاف الإحصاءات الرسمية ،
المصدر : الخليج 365
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