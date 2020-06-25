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أفاد مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم (الخميس)، بأنه من غير المؤكد أن يتمكن العلماء من التوصل للقاح فعال لفيروس كورونا، الذي تسبب في جائحة كوفيد-19، لكن الأمر قد يستغرق عاماً قبل أن يتسنى ذلك.
وأضاف "جيبريسوس" خلال تحدثه في مؤتمر عبر الفيديو من لجنة الصحة بالبرلمان الأوروبي، أنه إذا أمكن إنتاج لقاح من هذا القبيل فيجب أن يكون متاحاً للجميع.
وذكر أن منظمة الصحة العالمية لديها بالفعل أكثر من 100 تركيبة، مرشحة لأن تكون لقاحاً، ومنها واحدة في مرحلة متقدمة من التطوير.
وأعرب "جيبريسوس" عن أمله أن يكون هناك لقاح، لكن التقديرات تشير إلى أننا ربما نتوصل إلى واحد خلال عام، وإذا تسارعت الجهود، فربما يكون الأمر أقل من ذلك، ولكن بشهرين.فيروس كورونا الجديد منظمة الصحة العالمية
25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441 09:22 PM
100 تركيبة مرشحة لأن تكون مصلاً
أفاد مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم (الخميس)، بأنه من غير المؤكد أن يتمكن العلماء من التوصل للقاح فعال لفيروس كورونا، الذي تسبب في جائحة كوفيد-19، لكن الأمر قد يستغرق عاماً قبل أن يتسنى ذلك.
وأضاف "جيبريسوس" خلال تحدثه في مؤتمر عبر الفيديو من لجنة الصحة بالبرلمان الأوروبي، أنه إذا أمكن إنتاج لقاح من هذا القبيل فيجب أن يكون متاحاً للجميع.
وذكر أن منظمة الصحة العالمية لديها بالفعل أكثر من 100 تركيبة، مرشحة لأن تكون لقاحاً، ومنها واحدة في مرحلة متقدمة من التطوير.
وأعرب "جيبريسوس" عن أمله أن يكون هناك لقاح، لكن التقديرات تشير إلى أننا ربما نتوصل إلى واحد خلال عام، وإذا تسارعت الجهود، فربما يكون الأمر أقل من ذلك، ولكن بشهرين.
، "الصحة العالمية": من غير المؤكد إنتاج لقاح فعال لـ"كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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