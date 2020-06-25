شكرا لمتابعة خبر عن «ابن قويد» : خالد الدوسري مريض بـ «الفصام» والقاضي الذي حاكمه يزدري الإسلام (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح سعود بن قويد محامي السجين بالسجون الأمريكية خالد الدوسري، أنه يملك وثيقة تؤكد أن القاضي الذي كان يحاكم خالد متهم بالعنصرية وازدراء الدين الإسلامي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ياهلا"، أنه لم يتم إبطال أي إجراء قام به القاضي رغم أن القوانين الأمريكي تنص على إبطال إجراءات القاضي إذا تم إثبات عنصريته.

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وأشار إلى أنه يعمل على تجهيز ملف بأدلة جديدة وشهود إثبات لم تقدم سابقاً لتبرئة خالد الدوسري، مؤكدًا أن شهود الإثبات لم يُستدعوْ من قبل القضاء أثناء المحاكمة.

وأكد أنه بعد القبض على خالد الدوسري بـ14 يوما صدر تقرير طبي أنه لا يصلح للمحاكمة لأنه مُصاب بمرض "الفصام"، وهذا التقرير لم يُعرض حتى الآن، إذ تعرّض "الدوسري" إلى هذا المرض قبل الواقعة بـ 9 أشهر.

وأفاد بأن الفيلم الذي عُرض يُثبت أن خالد كان بالفعل "مريض"؛ لكنهم عرضوه لإثبات مدى براعة المحقق الأمريكي.