شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. أبرز المناطق السياحية في تبوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):رصد تقرير لقناة الإخبارية أبرز المعالم السياحية منطقة تبوك، والتى تعد من إحدى وجهات موسم صيف السعودية.
ومن أبرز الأماكن السياحية بها قلعة تبوك، ومحطة سكة حديد الحجاز التاريخية، وقلعة الملك عبدالعزيز في ضباء.
كما تضم المنطقة مشروعات سياحية، منها مشروع نيوم وآمالا، بجانب ما تتمتع به من طبيعة خلابة ومسطحات خضراء.
يذكر أن هيئة السياحة أعلنت يوم أمس عن إطلاق موسم صيف السعودية بعشر وجهات سياحية من بينها تبوك.
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