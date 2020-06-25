شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. صالح العجيري يبلغ 100 عام: عناية الله ترعاكم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قدم عالم الفلك الدكتور صالح العجيري الشكر لكل من هنّأه بمناسبة بلوغه 100 عام داعيًا للجميع بالصحة والعافية وأن تشملهم رعاية الله.

وكان عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء الدكتور خالد الزعاق قد نشر مقطع فيديو ظهر فيه العجيري وهو يوجه رسالة لكل مَن هنّأه بهذه المناسبة، وعلق الزعاق بالقول: كلمة شيخي د. صالح العجيري الله يحفظه بمناسبة بلوغه المئة عام ويشكر كل مَن هنّأه بعيد ميلاده المئة.

ويذكر أن صالح محمد صالح عبدالعزيز العجيري من مواليد 23 يونيو 1920 وهو عالم فلك ورياضيات كويتي، قدّم الكثير لعلم الفلك بتقديمه هذا العلم للعرب والمسلمين المتخصصين منهم والباحثين أو الهواة.