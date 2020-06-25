شكرا لمتابعة خبر عن حصر استخدام الدبابات البحرية على شخص واحد فقط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أكدت وزارة السياحة على ضرورة تأجيل السماح بالسباحة الشاطئية إلى مرحلة لاحقة بعد انحسار الوباء وذلك لصعوبة تطبيق التباعد الاجتماعي فيها.

وشددت السياحة على ضرورة حصر استخدام الدبابات البحرية على شخص واحد فقط وتطهيرها بعد كل استخدام.

وأوضحت انه يفضل أن يكون ركاب قوارب النزهة من عائلة واحدة او اصدقاء، ويجب تطهير القارب بعد كل استخدام مع تقليل الطاقة الاستيعابية إلى النصف او بما يضمن التباعد الاجتماعي. .