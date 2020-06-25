شكرا لمتابعة خبر عن مواطنة تنجب 4 توائم بالأحساء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الأحساء (صدى):

شهدت محافظة الأحساء، ميلاد أربعة توائم لمواطنة في العقد الثالث من عمرها، في عملية قيصرية بعد 35 أسبوعًا من الحمل.

وشارك في إجراء العملية، فريق طبي مكون من 8 أطباء و12 متخصصا من الكادر الفني بمستشفى الولادة والأطفال.

وأنجبت الأم 3 إناث وذكر واحد فيما تراوحت أوزانهم بين 2 و2.25 كيلوجرام، وهم بصحة جيدة، ويحظون بالعناية والمتابعة في قسم حديثي الولادة بالمستشفى.