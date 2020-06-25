شكرا لمتابعة خبر عن ضبط مخالفين لقرار توطين مركبات الأجرة الموجه بالتطبيقات الذكية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نفذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض جولات رقابية لمتابعة قرار توطين مركبات الأجرة الموجه بالتطبيقات الذكية. نفذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض جولات رقابية لمتابعة قرار توطين مركبات الأجرة الموجه بالتطبيقات الذكية. وأسفرت الجولات، التى تمت خلال الاسبوع الحالي، عن ضبط مخالفين لقرار التوطين، وتم تطبيق العقوبات المقررة بشأنهم. يذكر أن الجولات تمت بالتعاون مع عدة جهات معنية ومنها وزارات النقل والتجارة والشؤون البلدية والهيئة العامة للزكاة والدخل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط مخالفين لقرار توطين مركبات الأجرة الموجه بالتطبيقات الذكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.