تفاصيل وفاة طفلة الأحساء صاحبة مقولة «ماما سامحتك» (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - الأحساء (صدى): فُجعت الأحساء بوفاة الطفلة معصومة، متأثرة بفيروس فُجعت الأحساء بوفاة الطفلة معصومة، متأثرة بفيروس كورونا المستجد. ونقلت أم الطفلة والتي تعمل ممرضة في المحاجر الصحية بالمحافظة، العدوى إلى ستة من أفراد أسرتها ومنها الطفلة. وأكدت الأم، أنها طلبت من ابنتها أن تسامحها قبل الوفاة فقالت لها "ماما سامحتك"، ثم تدهورت حالتها سريعًا حتى توفيت.

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