شكرا لمتابعة خبر عن ضبط شاحنة محملة بالمخدرات كانت في طريقها إلى المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تمكنت الجهات الأمنية في الأردن من ضبط شاحنة كانت محملة بما يزيد عن 400 ألف حبة مخدرة قبل تهريبها إلى المملكة.

وأوضحت السلطات الأردنية أنها توصلت لمعلومات تفيد بمحاولة مهربين إدخال مواد مخدرة إلى المملكة عبر شاحنة.

وأضافت أن قواتها الأمنية حددت موقع الشاحنة، وتم ضبطها، كما تم تحديد هوية شخصين متورطين في القضية، وجاري القبض عليهما واستكمال باقي التحقيقات.