شكرا لمتابعة خبر عن موقف الإجازة المرضية للموظف حال وقعت أثناء أيام الإجازة السنوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكد نظام العمل، أنه يحق للموظف إذا وقعت الإجازة المرضية أثناء أيام الإجازة السنوية أن تتوقف أيام الإجازة السنوية إلى حين انتهاء الإجازة المرضية ثم تستأنف المدة المتبقية بعد ذلك.

كما نصت المادة الـ17 من نظام العمل، أنه من حق الموظف 120 يوم إجازة مرضية تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية وليس سنة عقدية متصلة أو متقطعة 30 يوم الاولى بأجر كامل، 60 يوم التالية 75% من الأجر، 30 يوم الأخيرة بدون أجر، ولا يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إلا بعد انتهاء هذه المدة ويحق للموظف وصل الإجازة السنوية.