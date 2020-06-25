شكرا لمتابعة خبر عن الجمارك توضح كيفية التعامل مع الشحنات المستوردة قبل 1 يونيو والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):أوضحت الجمارك، اليوم الخميس، أنه لن يتم احتساب النسبة المعدلة 15% على السلع التي يتم استيرادها قبل نهاية 30 يونيو 2020م
وقالت الجمارك إنه وفقاً لأحكام الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة ولنظام ضريبة القيمة المضافة الساري في المملكة، تفرض الضريبة على السلع المستوردة بنسبتها المستحقة والمطبقة في تاريخ الاستيراد.
وأضافت : ولن يتم احتساب النسبة المعدلة 15% على السلع التي يتم استيرادها (فسحها) قبل نهاية 30 يونيو 2020م،
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