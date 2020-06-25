شكرا لمتابعة خبر عن خطوات الإفراغ العقاري عبر الموثِّق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة العدل، خطوات الإفراغ العقاري عبر الموثِّق، مشيرة إلى أنها توفر على المستفيدين الوقت والجهد.

وأكدت الوزارة، أن متطلبات الإفراغ العقاري " توفير بيانات الصك العقاري، هويات البائع والمشتري، توفير بيانات الوكالة في حال كان أحدهما وكيلًا، أصل مبلغ قيمة العقار وإن كان شيكًا مصدقًا فيحضر أصل الشيك، أو أصل الحوالة مختومة من البنك إن كان المبلغ عن طريق الحوالة " .

وأفادت بأن خطوات طلب خدمة الإفراغ كالتالي: " الدخول على تطبيق الموثق لنظامي أندرويد وIOS، اختيار طلب توثيق جديد، اختيار خدمة الإفراغ العقاري، تحديد مدينة مقدم الطلب، تحديد الطلب (أمامك 35 دقيقة لقبول إحدى العروض)، تحديد الوقت، اختيار موقع تقدم الخدمة (إما موقع المستفيد أو مكتب الموثق)، اختيار العرض المناسب بعد قبول الطلب التواصل مع الموثق، عند وصول الموثق تتم العملية في وقت قصير، تصل رسالة بإتمام العملية إلى المستفيد " .