شكرا لمتابعة خبر عن خالد النمر: الكحول قد يؤدي إلى جلطات القلب والدماغ والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):أكد الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن تناول الكحول يومياً ليس مفيداً للقلب بل يُضْعِفه ويُعرّض المدمن لجلطات القلب والدماغ .
وأوضح في سياق آخر، أن إهمال زيادة نشاط الغدة الدرقية يسبب: ضعف عضلة القلب، ارتفاع الضغط، الرجفان الأذيني، الذبحة الصدرية.
كما حذر مرضى القلب من إيقاف أدوية الكولسترول بناء على منشورات قد يُساء فهمها من غير المختصين.
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