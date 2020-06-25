شكرا لمتابعة خبر عن خالد النمر: الكحول قد يؤدي إلى جلطات القلب والدماغ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أكد الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن تناول الكحول يومياً ليس مفيداً للقلب بل يُضْعِفه ويُعرّض المدمن لجلطات القلب والدماغ .

وأوضح في سياق آخر، أن إهمال زيادة نشاط الغدة الدرقية يسبب: ضعف عضلة القلب، ارتفاع الضغط، الرجفان الأذيني، الذبحة الصدرية.

كما حذر مرضى القلب من إيقاف أدوية الكولسترول بناء على منشورات قد يُساء فهمها من غير المختصين.