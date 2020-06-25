بالفيديو .. الإخبارية تفاجئ مذيعها حسن خواجي بتقرير مع أهله ومعلميه

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): فاجئت قناة الإخبارية مذيعها حسن خواجي بتقرير من منزله ومع أهله ومعلميه. فاجئت قناة الإخبارية مذيعها حسن خواجي بتقرير من منزله ومع أهله ومعلميه. وتناول التقرير كيفية التحاقه بالعمل الإعلامي، ومواقف جمعته مع زملائه ومعلميه. كما ألقى التقرير الضوء على حياته الأسرية، حيث أشادت أسرة المذيع بشخصيته وبتحمله المسؤولية لكونه أكبر أخوته.

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