شكرا لمتابعة خبر عن نيابة عن ولي العهد.. رئيس هيئة الأركان يرعى حفل تخريج دورة الحرب 11(فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

رعى رئیس ھیئة الأركان العامة الفریق الأول الركن فیاض بن حامد الرویلي الیوم، حفل تخریج دورة الحرب (11 ،ودورة القیادة والأركان 49 نیابة عن ولي العھد نائب رئیس مجلس الوزراء وزیر الدفاع الأمیر محمد بن سلمان بن عبدالعزیز - حفظھ الله.

وجاء ذلك بمقر كلیة القیادة والأركان للقوات المسلحة، مع مراعاة كافة الإجراءات والتدابیر الاحترازیة للوقایة من انتقال عدوى فایروس كورونا.

وبدأ الحفل الخطابي لھذه المناسبة بتلاوة آیات من القرآن الكریم، ثم ألقى قائد كلیة القیادة والأركان للقوات المسلحة مدیر جامعة الدفاع الوطني اللواء الركن محمد بن جدوع الرویلي كلمة عبر فیھا عن سعادتھ ومنسوبي الكلیة كافة برعایة معالیھ لھذا الحفل.

وأشار إلى أن ھذا العام الدراسي یلخص في جانبین رئیسیین، ففي الجانب الأول استمرت الكلیة بممارسة دورھا في منظومة التعلیم العسكري الدفاعي عبر تأھیل نخبة من الدارسین من خلال تنفیذ المنھج التعلیمي بطرق إبداعیة لإتاحة الفرص للخروج بحلول غیر تقلیدیة عن طریق أنماط مختلفة من كل زاویة.