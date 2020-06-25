شكرا لمتابعة خبر عن مكة تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن أعلى درجات حرارة سجلت اليوم الخميس في المملكة. كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن أعلى درجات حرارة سجلت اليوم الخميس في المملكة. وأكدت الهيئة أن مكة المكرمة سجّلت 46 درجة مئوية وهي أعلى درجة سُجلت اليوم، فيما تستمر الباحة في تسجيل الأقل درجة وهي 28 مئوية.

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