شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. عبدالله الدخيل يوضح الهدف من تسمية الحملة السياحية بـ "روح السعودية" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح عبدالله الدخيل متحدث الهيئة السعودية للسياحة الهدف من تسمية الحملة السياحية بـ روح السعودية.

وقال الدخيل خلال برنامج " كلنا مسؤول " طبعًا روح السعودية هو تطبيق للحصول على باقات من الهيئة عن طريق منظمي الرحلات، مع تطبيق الإجراءات الأحترازية.

وأضاف : وتنقسم إلى قسمين هما الروح في تاريخ السعودية وأصالة وكرم الشعب السعودي والمعنى التانية معناها أذهب إلى الذعودية واستمتع بجمالها وكنوزها.