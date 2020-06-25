شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. عبدالله الدخيل يوضح الهدف من تسمية الحملة السياحية بـ "روح السعودية" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أوضح عبدالله الدخيل متحدث الهيئة السعودية للسياحة الهدف من تسمية الحملة السياحية بـ روح السعودية.
وقال الدخيل خلال برنامج " كلنا مسؤول " طبعًا روح السعودية هو تطبيق للحصول على باقات من الهيئة عن طريق منظمي الرحلات، مع تطبيق الإجراءات الأحترازية.
وأضاف : وتنقسم إلى قسمين هما الروح في تاريخ السعودية وأصالة وكرم الشعب السعودي والمعنى التانية معناها أذهب إلى الذعودية واستمتع بجمالها وكنوزها.
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